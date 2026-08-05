जेनेलिया देशमुख की इन फिल्मों पर लगा था करोड़ों का दांव

जेनेलिया देशमुख की वो 5 फ्लॉप फिल्में, जिन्होंने निर्माताओं के डुबाए करोड़ों

लेखन अंशिका शुक्ला 07:21 pm Aug 05, 202607:21 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं। अपने लंबे करियर में उन्होंने कई फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन हर फिल्म उनके लिए सफल साबित नहीं हुई। कुछ बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं, जिससे निर्माताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में आइए जानते हैं जेनेलिया की उन फिल्मों के बारे में, जो उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं।