जेनेलिया देशमुख की वो 5 फ्लॉप फिल्में, जिन्होंने निर्माताओं के डुबाए करोड़ों
क्या है खबर?
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं। अपने लंबे करियर में उन्होंने कई फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन हर फिल्म उनके लिए सफल साबित नहीं हुई। कुछ बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं, जिससे निर्माताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में आइए जानते हैं जेनेलिया की उन फिल्मों के बारे में, जो उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं।
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'मेरे बाप पहले आप' और 'लाइफ पार्टनर'
साल 2008 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म 'मेरे बाप पहले आप' में जेनेलिया, अक्षय खन्ना और परेश रावल मुख्य भूमिकाओं में थे। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने महज 22.71 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
फिल्म 'लाइफ पार्टनर' साल 2009 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जेनेलिया के साथ-साथ गोविंदा, फरदीन खान, तुषार कपूर और प्राची देसाई जैसे कलाकार थे। इस फिल्म ने महज 20.67 करोड़ कमाए थे। ऐसे में ये फ्लॉप साबित हुई थी।
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'चांस पे डांस' और 'फोर्स'
साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'चांस पे डांस' में शाहिद कपूर और जेनेलिया मुख्य भूमिका में थे। केन घोष के निर्देशन में बनी यह फिल्म फ्लॉप थी। इसने 20.62 करोड़ रुपये की कुल कमाई की थी।
फिल्म 'फोर्स' साल 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जेनेलिया के साथ-साथ जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में थे। निशिकांत कमात के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 27.29 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
जानकारी
#5 'मिस्टर मम्मी'
फिल्म 'मिस्टर मम्मी' साल 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रितेश देशमुख और जेनेलिया की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था। हालांकि, इसके बाद भी यह फ्लॉप साबित हुई। इसने महज 12 लाख रुपये की ही कमाई की थी।