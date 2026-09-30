गौहर खान ने काजी तौकीर पर मैरी कॉम के आरोप को लेकर प्रतिक्रिया दी

'बिग बॉस 20': मैरी कॉम के आरोप पर भड़कीं गौहर खान, काजी तौकीर का किया समर्थन

लेखन ज्योति सिंह 05:02 pm Sep 30, 202605:02 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में इन दिनों काफी ड्रामा और लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं। हालिया एपिसोड में, महिला प्रतियोगियों को राशन और कप्तानी टास्क दिया गया, जिसमें खूब हंगामा देखने को मिला। इस टास्क में मैरी कॉम ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन खेल के बीच में वह अचानक गिर गईं और इसका ठीकरा उन्होंने काजी तौकीर के अक्रामक अंदाज पर फोड़ा। अब गौहर खान ने मैरी के आरोप पर उन्हें करारा जवाब दिया है।