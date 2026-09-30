'गेम ऑफ थ्रोन्स' पर फिल्म बनाएंगे वार्नर ब्रदर्स

लोकप्रिय सीरीज 'गेम ऑफ थ्रोन्स' पर बनेगी फिल्म, सिनेमाघर में सुनाई देगी ड्रैगन्स की दहाड़

लेखन ज्योति सिंह 01:02 pm Sep 30, 202601:02 pm

क्या है खबर?

जियोहॉटस्टार की लोकप्रिय फेंटेसी-ड्रामा सीरीज 'गेम ऑफ थ्रोन्स' को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब 'गेम ऑफ थ्रोन्स: एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट' नाम से प्रीक्वल फिल्म बनने जा रही है, जिसका निर्माण वार्नर ब्रदर्स करेंगे। यह जॉर्ज आर आर मार्टिन के विशाल वेस्टरॉस में बनी पहली थिएटर फिल्म होगी, जिसमें टारगेरियन राजवंश की उत्पत्ति, एगॉन प्रथम टारगेरियन और उनके द्वारा वेस्टरोस पर विजय प्राप्त करने की कहानी दिखाई जाएगी। निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज तारीख भी तय कर ली है।