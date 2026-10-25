नसीरुद्दीन शाह पर भड़के गजेंद्र चौहान

नसीरुद्दीन ने सरकार को घेरा, भड़के गजेंद्र चौहान बोले- हमेशा एकतरफा बोलते हो; शर्म नहीं आती?

लेखन नेहा शर्मा 07:39 pm Oct 25, 202607:39 pm

क्या है खबर?

SRFTI छात्र आंदोलन के बीच अभिनेता नसीरुद्दीन शाह द्वारा भाजपा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर 'महाभारत' में धर्मराज युधिष्ठिर का किरदार निभा चुके अभिनेता गजेंद्र चौहान ने कड़ी आपत्ति जताई है। गजेंद्र ने कहा कि भाजपा को अपशब्द कहने पर नसीरुद्दीन को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को महान कलाकार बताते हुए सलाह दी कि वो राजनीतिक मुद्दों पर हमेशा एकतरफा बात करने और सरकार की बेवजह आलोचना करने के बजाय प्रदर्शनकारी छात्रों को सही सलाह दें।