दलेर मेहंदी विवाद: FWICE ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दलेर मेहंदी के अपमान का मामला, FWICE ने लिखी चिट्ठी

लेखन नेहा शर्मा 11:26 am Oct 22, 202611:26 am

क्या है खबर?

उत्तराखंड के न्यू टिहरी में नवरात्रि कार्यक्रम के दौरान गायक दलेर मेहंदी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच हुए विवाद पर FWICE ने कड़ा रुख अपनाया है। 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। संस्था ने दलेर मेहंदी के सरेआम हुए अपमान पर गहरी चिंता जताते हुए जनप्रतिनिधियों से कलाकारों के प्रति अधिक संवेदनशीलता और सम्मान दिखाने की मांग की है।