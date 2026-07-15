सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे ये बॉलीवुड सितारे

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर बॉलीवुड का बड़ा समर्थन, इन सितारों ने उठाई आवाज

लेखन अंशिका शुक्ला 11:03 am Jul 15, 202611:03 am

क्या है खबर?

लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 15 जुलाई को 18वें दिन में पहुंच गई है। वह NEET पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं। उनके समर्थन में अब कई फिल्मी सितारे भी खुलकर सामने आए हैं। जीनत अमान और प्रकाश राज समेत कई बॉलीवुड सितारों ने उनका समर्थन जताया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सूची में और किन-किन सेलेब्स के नाम शामिल हैं।