Loading...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / अगस्त में बॉक्स ऑफिस पर हुई नोटों की बारिश, जानिए कैसे फिल्मों ने बदला पूरा खेल
अगस्त में बॉक्स ऑफिस पर हुई नोटों की बारिश, जानिए कैसे फिल्मों ने बदला पूरा खेल
अगस्त में रिलीज हुई फिल्मों के आंकड़े

अगस्त में बॉक्स ऑफिस पर हुई नोटों की बारिश, जानिए कैसे फिल्मों ने बदला पूरा खेल

लेखन ज्योति सिंह
Sep 01, 2026
06:17 pm
क्या है खबर?

इस साल अगस्त का महीना बॉक्स ऑफिस के लिए बड़ी सफलता लेकर आया। बॉलीवुड से हॉलीवुड और साउथ तक, कई फिल्में आईं और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल की। साथ में, स्वतंत्रता दिवस और ओणम की छुट्‌टी का फायदा उठाकर अपनी कमाई से निर्माताओं को मालामाल भी किया। इनमें टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' और इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' भी शामिल है। चलिए जानते हैं कि कैसे इन फिल्मों ने अगस्त को सफलता का स्वाद चखाया।

सफलता

'हॉलीवुड' और 'बॉलीवुड' फिल्मों का धमाल

मार्वल की 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' 30 जुलाई को आई, लेकिन इसकी 80 प्रतिशत कमाई अगस्त में हुई।

इस सुपरहीरो फिल्म ने पिछले महीने भारत में 494 करोड़ रुपये का कारोबार किया। वहीं, हॉरर फिल्म 'इनसिडियस: आउट ऑफ द फर्दर' 16 करोड़ रुपये का योगदान दे चुकी है।

दूसरी ओर, 'आवारापन 2' ने अगस्त के आखिर तक 148.40 करोड़ रुपये कमाए और 'हनुमान अंश' ने 45.63 करोड़ रुपये कमाए, जबकि सनी देओल की 'बंटवारा 1947' 38 करोड़ रुपये लेकर आई।

अन्य फिल्में

साउथ की इन फिल्में ने भी दिया योगदान

रवि तेजा की फिल्म 'इरुमुडी' ने 136.15 करोड़ और 'टॉक्सिक' ने अब तक 221.55 करोड़ रुपये कमाए।

'अयोध्या 2' (6 करोड़), 'विश्वनाथ एंड संस' (116.75 करोड़), 'DC' (79 करोड़), 'हाई' (8 करोड़), 'बेथलहम कुडुम्बा यूनिट' (88.45 करोड़), पृथ्वीराज सुकुमारन की 'खलीफा' 19.94 करोड़ और मोहनलाल की 'थुडक्कम' 23.92 करोड़ रुपये लेकर आई।

इस तरह, अगस्त महीने का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1,441 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है, जो मार्च (1,260 करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ता है।

ADVERTISEMENT

उम्मीद

नवंबर और दिसंबर पर टिकी नजरें

अगस्त के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ यह महीना 2026 का अब तक का सबसे सफल महीना बन गया है।

अब अगली नजर आने वाली फिल्मों पर रहेंगी, जिनमें सबसे बड़ा नाम रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का है, जो दिवाली, 2026 पर रिलीज होगी।

दिसंबर में जहां शाहरुख खान अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' लेकर आएंगे, तो वहीं 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और 'ड्यून: पार्ट 3' जैसी हॉलीवुड फिल्में अगस्त के मुकाबले आंकड़ों में बड़ा इजाफा कर सकती हैं।

ADVERTISEMENT