अगस्त में रिलीज हुई फिल्मों के आंकड़े

अगस्त में बॉक्स ऑफिस पर हुई नोटों की बारिश, जानिए कैसे फिल्मों ने बदला पूरा खेल

लेखन ज्योति सिंह 06:17 pm Sep 01, 202606:17 pm

क्या है खबर?

इस साल अगस्त का महीना बॉक्स ऑफिस के लिए बड़ी सफलता लेकर आया। बॉलीवुड से हॉलीवुड और साउथ तक, कई फिल्में आईं और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल की। साथ में, स्वतंत्रता दिवस और ओणम की छुट्‌टी का फायदा उठाकर अपनी कमाई से निर्माताओं को मालामाल भी किया। इनमें टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' और इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' भी शामिल है। चलिए जानते हैं कि कैसे इन फिल्मों ने अगस्त को सफलता का स्वाद चखाया।