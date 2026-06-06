इन फिल्मों में साथ दिखेंगे ये बॉलीवुड और साउथ सितारे

सिनेमाघरों में मचेगा तहलका, पर्दे पर धमाल मचाने आ रहीं बॉलीवुड और साउथ की ये महा-जोड़ियां

लेखन ज्योति सिंह 09:19 am Jun 06, 202609:19 am

क्या है खबर?

राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्‌डी' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में नजर आई बॉलीवुड और साउथ की इस नई-नवेली जोड़ी पर दर्शक भी अपना बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं। यही कारण है कि 'पेड्‌डी' ने दुनियाभर में पहले ही दिन 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। आने वाले दिनों में बॉलीवुड और साउथ के कई और महा-संगम देखने को मिलेंगे, जो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए तैयार हैं।