नेटफ्लिक्स के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बनी 'के-पॉप: डेमन हंटर्स', 'रेड नोटिस' का रिकॉर्ड ध्वस्त

धमाका

नेटफ्लिक्स पर 'के-पॉप फैंटेसी' का महा-धमाका

के-पॉप फैंटेसी अब एक वैश्विक स्तर का बड़ा धमाका बन चुकी है। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने नेटफ्लिक्स के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और महीनों से दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है। इसने प्लेटफॉर्म पर अपने शुरुआती 91 दिनों के भीतर 23.6 करोड़ से अधिक व्यूज हासिल करके स्ट्रीमिंग जगत की कई बड़ी हिट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।