नेटफ्लिक्स के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बनी 'के-पॉप: डेमन हंटर्स', 'रेड नोटिस' का रिकॉर्ड ध्वस्त

नेटफ्लिक्स के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बनी 'के-पॉप: डेमन हंटर्स', 'रेड नोटिस' का रिकॉर्ड ध्वस्त
क्या है खबर?
नेटफ्लिक्स पर एनिमेटेड फिल्म 'के-पॉप: डेमन हंटर्स' ने एक ऐसा नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जिसे तोड़ पाना अब किसी भी फिल्म के लिए नामुमकिन जैसा होगा। ये फिल्म न सिर्फ नेटफ्लिक्स पर दुनियाभर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है, बल्कि इसने सबसे लंबे समय तक ग्लोबल टॉप 10 चार्ट्स में ट्रेंड करने का अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।
धमाका
नेटफ्लिक्स पर 'के-पॉप फैंटेसी' का महा-धमाका
के-पॉप फैंटेसी अब एक वैश्विक स्तर का बड़ा धमाका बन चुकी है। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने नेटफ्लिक्स के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और महीनों से दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है। इसने प्लेटफॉर्म पर अपने शुरुआती 91 दिनों के भीतर 23.6 करोड़ से अधिक व्यूज हासिल करके स्ट्रीमिंग जगत की कई बड़ी हिट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।
कीर्तिमान
दूसरे नंबर की फिल्म से 10 करोड़ व्यूज आगे
वर्तमान में इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 32.5 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं, जो नेटफ्लिक्स की दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म 'रेड नोटिस' (23 करोड़ व्यूज) से लगभग 10 करोड़ ज्यादा है। ये ऐतिहासिक सफलता न केवल एनिमेटेड फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, बल्कि कोरियाई संस्कृति से प्रेरित वैश्विक मनोरंजन के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, जिसने साबित कर दिया है कि के-पॉप संस्कृति का प्रभाव अब रुकने वाला नहीं है।
रिकॉर्ड
स्ट्रीमिंग इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
अपनी भारी-भरकम दर्शकों की संख्या के अलावा 'के-पॉप: डेमन हंटर्स' को जो बात और भी असाधारण बनाती है, वह इसकी निरंतरता है। ज्यादातर फिल्में या शो कुछ हफ्तों बाद चर्चा से बाहर हो जाते हैं, लेकिन यह फिल्म 1 साल (52 हफ्तों) से नेटफ्लिक्स के साप्ताहिक चार्ट पर लगातार ट्रेंड कर रही है। इसने नेटफ्लिक्स और स्ट्रीमिंग इतिहास में किसी टाइटल के लिए 'टॉप 10' में सबसे लंबे समय तक बने रहने का रिकॉर्ड कायम किया है।
कहानी
एक्शन, कॉमेडी और कोरियाई पौराणिक कथाओं का तड़का
'डेमन हंटर्स' की कहानी दुनियाभर में मशहूर एक के-पॉप गर्ल ग्रुप के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने गायकी करियर को संभालते हुए गुपचुप तरीके से अलौकिक राक्षसों से मुकाबला करती हैं। फिल्म में एक्शन, कॉमेडी, संगीत और कोरियाई पौराणिक कथाओं का जो अनूठा मेल दिखाया गया है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखता है। इस जादुई मेल ने अलग-अलग उम्र के दर्शकों और विभिन्न देशों के लोगों के दिलों को गहराई से छू लिया है।