संजय कपूर की संपत्ति का मसला सुलझाएंगे पूर्व CJI चंद्रचूड़, मध्यस्थ बनकर लेंगे जिम्मेदारी

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कपूर परिवार को निर्देश दिया कि मध्यस्थता केवल पारिवारिक सदस्यों तक सीमित होगी। कोर्ट ने कहा, "हम स्पष्ट करते हैं कि यह मध्यस्थता सिर्फ परिवार के सदस्यों तक सीमित रहेगी। हम सभी पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे सार्वजनिक तौर पर कोई बयान न दें और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे की चर्चा न करें।" कोर्ट ने आगे कहा कि विवाद को "दूसरों के मनोरंजन का स्रोत" नहीं बनाना चाहिए।

नोटिस

रानी कपूर की याचिका पर जारी किया गया था नोटिस

इससे पहले, 27 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 80 वर्षीय रानी की याचिका के आधार पर प्रिया समेत अन्य 22 लोगों को नोटिस जारी किया था। हालांकि, लंबी कानूनी लड़ाई की चुनौतियों पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा था, "अगर यह मुकदमा 80 वर्ष की उम्र में शुरू हुआ है... तो यह लड़ने की उम्र नहीं है।" उस वक्त कोर्ट ने संकेत दिया था कि ऐसे पारिवारिक विवाद को मध्यस्थता से सुलझाना बेहतर विकल्प हो सकता है।