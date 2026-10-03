भारतीय सिनेमा में पहली बार दिखेगी असली रोबोट 'जिया', कन्नड़ सिनेमा का बड़ा प्रयोग

फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट किया कि 'जिया' कोई CGI या रोबोट का किरदार निभा रहा कलाकार नहीं, बल्कि खुद एक एक्टर है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय सिनेमा के नए युग की शुरुआत है।

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फिल्म आज के युवाओं की सोशल मीडिया लाइफ पर आधारित एक थ्रिलर है। इसमें दिखाया जाएगा कि AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और डिजिटल दुनिया हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करती है।