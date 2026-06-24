संजय लीला भंसाली पर FIR की मांग

'लव एंड वॉर': सेट पर बड़ा हादसा, भंसाली पर FIR और 1 करोड़ जुर्माने की तलवार

लेखन नेहा शर्मा 06:56 pm Jun 24, 202606:56 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'लव एंड वॉर' के सेट पर शूटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें सेट पर काम कर रहे 42 वर्षीय कारपेंटर चंद्रधारी सिंह यादव की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली और प्रोडक्शन हाउस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। संगठन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर भंसाली के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने की मांग की है।