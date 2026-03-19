नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी, 'सरके चुनर' गाने ने खड़ा किया नया बखेड़ा

फिल्म 'KD: द डेविल' के गाने ' सरके चुनर ' के कारण अभिनेत्री नोरा फतेही की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस गाने के रिलीज होते ही उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ विरोध के स्वर तेज हो गए हैं और धार्मिक संगठनों ने नोरा के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि गाने के बोल और फिल्मांकन के तरीके से एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाई गई है।

अपील फतवे में कलाकारों और समाज को मर्यादा बनाए रखने की अपील अलीगढ़ के दारुल इफ्ता द्वारा जारी फतवे में 'सरके चुनर' गाने को धार्मिक और नैतिक मानकों के आधार पर परखा गया। समीक्षा में गाने के फिल्मांकन, बोल और प्रस्तुतिकरण को लेकर आपत्ति जताई गई, और अंत में इसे एक विशेष समुदाय की भावनाओं के खिलाफ बताते हुए लोगों से ऐसी सामग्री से दूर रहने की अपील की गई है। फतवे का सार प्रस्तुत कर निष्कर्ष निकाला गया कि मनोरंजन के नाम पर धार्मिक भावनाओं का अपमान स्वीकार्य नहीं है।

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फतवा फतवे में क्या कहा गया? मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता ने अपने आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया है कि इस्लाम हया (लज्जा) और अच्छे अखलाक (आचरण) की तालीम देता है। फतवे के मुताबिक, अश्लील गाने, नृत्य और आपत्तिजनक दृश्य बनाना या उनमें भाग लेना इस्लाम में 'हराम' और बड़ा पाप है। कलाकार चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर वो इस तरह के कृत्यों में शामिल होता है जैसा कि नोरा फतेही के मामले में देखा गया... तो वो इस्लामी उसूलों के खिलाफ है।

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