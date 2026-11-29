फातिमा ने कहा, "दंगल से पहले मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन इस फिल्म के बाद मैं ऐसी स्थिति में आ गई कि अपनी पसंद की फिल्में चुन सकूं। मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगी, क्योंकि ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता है। इंडस्ट्री के बाहर के किसी व्यक्ति को ऐसी फिल्म मिलना, जो कोई आम रोमांटिक कहानी न होकर काफी चुनौतीपूर्ण हो, खासकर एक लड़की के लिए, शारीरिक और भावनात्मक रूप से इतने चुनौतीपूर्ण किरदार बहुत कम लिखे जाते हैं।"