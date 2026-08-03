फरहान अख्तर ने 'एक्सेल म्यूजिक' लेबल लॉन्च किया

फिल्मों के साथ-साथ अब गाने भी बनाएंगे फरहान अख्तर, 'मिर्जापुर' फिल्म से होगी शुरुआत

लेखन ज्योति सिंह 01:27 pm Aug 03, 202601:27 pm

क्या है खबर?

फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी ने संगीत की दुनिया में अपना कदम बढ़ाया है। उन्होंने निर्माता रितेश सिधवानी के साथ मिलकर अपना नया म्यूजिक लेबल 'एक्सेल म्यूजिक' लॉन्च कर दिया है। इस लेबल को यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप का रणनीतिक शेयरधारक और विपणन एवं वितरण भागीदार के रूप में समर्थन प्राप्त होगा। फरहान ने ऐलान करते हुए कहा कि वह आने वाले कल के संगीत को आकार देने के लिए असाधारण कलाकारों और रचनाकारों के साथ साझेदारी कर रहे हैं।