'मिर्जापुर: द मूवी' से पहला धमाकेदार गाना जारी, इस हरियाणवी गायक ने दी आवाज

लेखन ज्योति सिंह 12:19 pm Aug 04, 202612:19 pm

क्या है खबर?

अली फजल की आगामी फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' का इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा है। अमेजन प्राइम वीडियो पर 3 सीजन के साथ तहलका मचाने के बाद, 'मिर्जापुर' की दुनिया अब बड़े पर्दे पर दिखेगी। लोगों की उत्सुकता को चरम पर पहुंचाने के लिए निर्माताओं ने फिल्म से पहला गाना 'दो नंबरी' जारी किया है। खास बात ये है कि फरहान अख्तर के हालिया लॉन्च 'एक्सेल म्यूजिक' लेबल के तहत जारी होने वाला ये पहला गाना है।