फरहान अख्तर ने अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी

आमिर खान की 'ललकारा' छोड़ने की खबरों पर फरहान अख्तर ने दी चौंकाने वाली प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 07:05 pm Aug 04, 202607:05 pm

क्या है खबर?

फरहान अख्तर ने उन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने आमिर खान की आगामी फिल्म 'ललकारा' से खुद को अलग कर लिया है। इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म का निर्देशन आशुतोष गोवारिकर कर रहे हैं, जिसमें फराहन को एक महत्वपूर्ण किरदार के तौर पर शामिल किए जाने की चर्चा थी। हालांकि, इन तमाम अटकलों पर अब अभिनेता ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वह इस परियोजना का कभी हिस्सा नहीं थे।