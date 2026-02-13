LOADING...
फरहान अख्तर ने लगाई ऊंची छलांग, अब सीधे हॉलीवुड में मचाएंगे तहलका
फरहान अख्तर करेंगे हॉलीवुड में डेब्यू

लेखन ज्योति सिंह
Feb 13, 2026
10:23 am
क्या है खबर?

फरहान अख्तर को आखिरी बार फिल्म '120 बहादुर' में देखा गया जो नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब खबर है कि अभिनेता सीधे हॉलीवुड में तहलका मचाने के लिए कमर कस रहे हैं। उन्हें मशहूर हाॅलीवुड निर्देशक सैम मेंडेस की बायोपिक फिल्म 'द बीटल्स' में देखा जाएगा। इस खबर ने अभिनेता के फैंस को उत्साहित कर दिया है। बता दें, मेंडेस को 'हैमनेट' और 'स्पेक्टर' जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है।

किरदार

पंडित रवि शंकर के किरदार में दिखाई देंगे फरहान अख्तर

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, सोनी पिक्चर्स ने 'द बीटल्स- ए फोर-फिल्म सिनेमैटिक इवेंट' के लिए नए कलाकारों का नाम ऐलान किया है, जिसमें फरहान का नाम भी शामिल है। अभिनेता फिल्म में पंडित रवि शंकर का किरदार निभाएंगे, जो प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। उन्होंने 70 के दशक में भारत यात्रा के दौरान 'द बीटल्स' की मेजबानी भी की थी। फरहान की यह पहली अंतरराष्ट्रीय फिल्म होगी। इससे पहले वह अमेरिकी टीवी शो 'मिस मार्वल' में कैमियो करते दिखे थे।

कलाकार

'द बीटल्स' में ये कलाकार भी होंगे शामिल

मेंडेस की 4 भाग वाली बायोपिक, 'द बीटल्स' में फरहान के अलावा कई अन्य कलाकार भी होंगे। घोषणा में बताया गया है कि पॉल मैककार्टनी की मंगेतर जेन एशर के किरदार में लूसी बॉयटन, बीटल्स के मूल ड्रमर स्टुअर्ट सटक्लिफ के रूप में हैरी लॉटी और जॉन लेनन की पहली पत्नी सिंथिया पॉवेल के रूप में मॉर्फिड क्लार्क नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग कब और कहां शुरू होगी, इस बारे में फिलहाल जानकारी गुप्त रखी गई है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

