फरहान अख्तर करेंगे हॉलीवुड में डेब्यू

फरहान अख्तर ने लगाई ऊंची छलांग, अब सीधे हॉलीवुड में मचाएंगे तहलका

लेखन ज्योति सिंह 10:23 am Feb 13, 202610:23 am

क्या है खबर?

फरहान अख्तर को आखिरी बार फिल्म '120 बहादुर' में देखा गया जो नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब खबर है कि अभिनेता सीधे हॉलीवुड में तहलका मचाने के लिए कमर कस रहे हैं। उन्हें मशहूर हाॅलीवुड निर्देशक सैम मेंडेस की बायोपिक फिल्म 'द बीटल्स' में देखा जाएगा। इस खबर ने अभिनेता के फैंस को उत्साहित कर दिया है। बता दें, मेंडेस को 'हैमनेट' और 'स्पेक्टर' जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है।