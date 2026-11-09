फराह खान ने पैपराजी की फटकार लगाई

दिवाली पर फराह खान की बिल्डिंग में लगी आग? वायरल वीडियो पर भड़कीं कोरियोग्राफर

लेखन ज्योति सिंह 10:34 am Nov 09, 202610:34 am

क्या है खबर?

मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान ने सोशल मीडिया के जरिए पैपराजी की जमकर आलोचना की। मामला ऑनलाइन वायरल एक वीडियो से जुड़ा है, जिसे लेकर दावा किया गया कि 8 नवंबर को दिवाली के अवसर पर उनके मुंबई स्थित घर की बिल्डिंग में आग लग गई। देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनके फैंस भी यह देखकर परेशान हो गए। अब फराह ने मीडिया पोर्टल को गुमराह करने वाली जानकारी साझा करने के लिए फटकार लगाई है।