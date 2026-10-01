'लॉक अप 2' ने फराह खान और बच्चों के रिश्ते में किया बदलाव, खुद किया खुलासा

फराह ने कहा, "मैंने फिल्में बनाई हैं, यूट्यूब पर काम किया है और बहुत सारा टीवी शो भी किए हैं, लेकिन 'लॉक अप' मेरे और रितेश के लिए एक सपनों की नौकरी जैसा था। क्योंकि हम रियलिटी शो के बहुत बड़े शौकीन हैं। मैं हर रियलिटी शो देखती हूं। मुझे लगता है कि कहानी सुनाना, कंटेंट देना और लोगों का मनोरंजन करना मेरे खून में है। मैं किसी को एक पल के लिए भी बोर नहीं होने दे सकती।"