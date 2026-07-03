ऋतिक रोशन से तलाक और 400 करोड़ का सच?

ऋतिक से तलाक के बदले सुजैन खान ने मांगे थे 400 करोड़? बहन ने बताया सच

लेखन नेहा शर्मा 12:12 pm Jul 03, 202612:12 pm

क्या है खबर?

ऋतिक रोशन और सुजैन खान के तलाक को सालों बीत चुके हैं, लेकिन उनके बीच 400 करोड़ रुपये के गुजारे भत्ते की अफवाहें आज भी सुर्खियों में रहती हैं। अब इस पूरे विवाद पर सुजैन की बहन और ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान अली ने चुप्पी तोड़ी है। फराह ने इन दावों को पूरी तरह बकवास और मनगढ़ंत बताते हुए कहा है कि उनकी बहन पैसों के पीछे भागने वाली नहीं है। आइए जानें क्या कुछ बोलीं फराह।