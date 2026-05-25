अमिताभ बच्चन के 'रविवार दर्शन' में प्रशंसक हुआ बेहोश

अमिताभ बच्चन के 'रविवार दर्शन' में खलल, प्रशंसक हुआ बेहोश तो फूटा लोगों का गुस्सा

लेखन ज्योति सिंह 10:06 am May 25, 202610:06 am

क्या है खबर?

अमिताभ बच्चन हर रविवार मुंबई में अपने जुहू स्थित घर 'जलसा' से बाहर निकलकर फैंस से मिलते हैं। 'रविवार दर्शन' के इस मौके पर भारी तादात में लोग उनके घर के बाहर उमड़ते हैं और उनकी एक झलक पाने को ललाहित रहते हैं। महानायक घर से बाहर आकर हाथ हिलाते हैं और फैंस का अभिवादन करते हैं, जिससे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हालांकि इस रविवार 24 मई को अभिनेता के 'रविवार दर्शन' में खलल पड़ गया।