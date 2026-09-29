यूट्यूबर अश्वंथ कोक गिरफ्तार हुए

लोकप्रिय यूट्यूबर अश्वंथ कोक कोझिकोड से गिरफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप

लेखन ज्योति सिंह 10:25 am Sep 29, 202610:25 am

क्या है खबर?

चर्चित मलयालम यूट्यूबर और फिल्म समीक्षक अश्वंथ कोक कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। केरलम के कोझिकोड स्थित एरनहिपलम पुलिस ने उन्हें 28 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक, यूट्यूबर एरनहिपलम जंक्शन के पास लापरवाही से कार चला रहे थे, जिससे अन्य वाहन चालको की जान खतरे में पड़ गई थी। नतीजन, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अश्वंथ को गिरफ्तार कर लिया।