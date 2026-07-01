टीवी की इन मशहूर जोड़ियों का हुआ तलाक, फैसले से आज भी प्रशंसक हैं हैरान
क्या है खबर?
टीवी इंडस्ट्री में कई चर्चित रिश्ते समय के साथ टूटते नजर आए हैं। हाल ही में अकांक्षा चमोला ने खुलासा किया कि वो गौरव खन्ना से तलाक लेने वाली हैं। इस वजह से वो काफी सुर्खियों में आ गए। हालांकि, उनसे पहले भी कई लोकप्रिय टीवी सितारे सालों पुरानी शादी और रिश्ते को खत्म करने का फैसला ले चुके हैं। ऐसे कई जोड़ों की अलग होने की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया था।
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'गौरव खन्ना-अकांक्षा चमोला' और 'जय भानुशाली-माही विज'
गौरव और अकांक्षा तलाक लेने जा रहे हैं। इस बात का खुलासा अकांक्षा ने शो 'लॉकअप 2' में किया है। उन्होंने बताया कि वो दोनों लगभग एक साल से अलग रह रही हैं। हालांकि, इस पर अभी तक गौरव ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। जय भानुशाली और माही विज का नाम भी इस सूची में हैं। उन्होंने साल 2011 में शादी की थी। इस शादी से उनकी एक बेटी भी है, लेकिन उन्होंने इस साल अपनी राहें अलग कर लीं।
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'संजीव सेठ-लता सभरवाल' और 'चारु असोपा-राजीव सेन'
संजीव सेठ और लता सभरवाल ने साल 2009 में शादी की थी। हालांकि, अब शादी के 15 साल बाद उन्होंने तलाक ले लिया है। इसके पीछे का कारण उन्होंने नहीं बताया। चारू असोपा और राजीव सेन ने साल 2019 में शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के रिश्ते खराब होने लगे थे। कई बार सुलह और सार्वजनिक आरोपों से भरे इस चर्चित रिश्ते ने जून 2023 में आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया था।
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'जेनिफर विंगेट-करण सिंह ग्रोवर' और 'रिद्धि डोगरा और राकेश बापट'
जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर साल 2012 में शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन शादी के लगभग 2 साल बाद यानी 2014 में ये दोनों अलग हो गए थे। उनके तलाक के मुख्य कारण आपसी मतभेद था। रिद्धि डोगरा और राकेश बापट भारतीय टेलीविजन के बेहद लोकप्रिय कपल हुआ करते थे। उन्होंने साल 2011 में शादी की थी, लेकिन 2019 में आपसी सहमति से उन्होंने तलाक ले लिया था।