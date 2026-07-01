टीवी की इन मशहूर जोड़ियों का हुआ तलाक, फैसले से आज भी प्रशंसक हैं हैरान

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'गौरव खन्ना-अकांक्षा चमोला' और 'जय भानुशाली-माही विज'

गौरव और अकांक्षा तलाक लेने जा रहे हैं। इस बात का खुलासा अकांक्षा ने शो 'लॉकअप 2' में किया है। उन्होंने बताया कि वो दोनों लगभग एक साल से अलग रह रही हैं। हालांकि, इस पर अभी तक गौरव ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। जय भानुशाली और माही विज का नाम भी इस सूची में हैं। उन्होंने साल 2011 में शादी की थी। इस शादी से उनकी एक बेटी भी है, लेकिन उन्होंने इस साल अपनी राहें अलग कर लीं।