दीपिका पादुकोण के नाम से पोस्ट हो रहा वायरल

सोनम वांगचुक के समर्थन में आईं दीपिका पादुकोण? जानिए वायरल पोस्ट का क्या है सच

लेखन ज्योति सिंह 10:11 am Jul 16, 202610:11 am

क्या है खबर?

दीपिका पादुकोण के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा गया है कि उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। यूं तो स्वरा भास्कर, शबाना आजमी और अभय देओल समेत कई सितारे वांगचुक के समर्थन में आगे आए हैं। हालांकि, लोग तब हैरान हुए जब दीपिका का समर्थन वाला वायरल पोस्ट थोड़ी देर बाद डिलीट हो गया। जांच में पता चला कि यह वायरल पोस्ट पूरी तरह से फर्जी है।