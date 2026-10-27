ईशा देओल का खुलासा

ईशा देओल की नजर में कौन है आदर्श पति? अभिनेत्री ने खुद खोला राज

लेखन अंशिका शुक्ला 10:50 am Oct 27, 202610:50 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री ईशा देओल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'प्रताप' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में उनसे पूछा गया, "आपके अनुसार एक आदर्श पति कैसा होता है और क्या बॉलीवुड में कोई ऐसा अभिनेता है जिसे आप एक आदर्श पति मानती हैं?" इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ईशा ने कहा, "बॉलीवुड में मैंने केवल अपने पिता को ही एक पति के रूप में देखा है। इसलिए मैं धर्म जी का नाम लूंगी।"