ईशा देओल ने भावुक संदेश साझा किया

धर्मेंद्र को 'पद्म विभूषण' मिलने पर भावुक हुईं ईशा देओल, बोलीं- काश वो यहां होते

लेखन ज्योति सिंह 12:00 pm May 26, 202612:00 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में अभिनेता की पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी पुरस्कार ग्रहण करने पहुंची। इस पल से पूरा देओल परिवार और फैंस भावुक और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस बीच, धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने अपने पिता को याद करते हुए एक भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने बताया कि परिवार को अभिनेता के न होने की कितनी कमी महसूस हुई।