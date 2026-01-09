इमराशन हाशमी की 'हक' ने OTT पर वो कर दिखाया, जो सिनेमाघरों में न कर सकी
इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' OTT पर लोगों की पसंदीदा बनी हुई है। सिनेमाघरों में फिल्म नवंबर, 2025 को रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने से चूक गई। इसका नेट कलेक्शन लगभग 20 करोड़ रुपये के आसपास था। 2026 की शुरुआत में 'हक' को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया जिसके बाद से इसने दर्शकों और चर्चा दोनों के जरिए अपनी लोकप्रियता को कायम रखा है। यह 14 देशों में टॉप 10 में शामिल है।
भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है 'हक'
नेटफ्लिक्स की साप्ताहिक रैंकिंग के मुताबिक, 'हक' अपनी स्ट्रीमिंग के बाद से भारत में नंबर 1 पर कब्जा जमाए हुए है। वैश्विक स्तर पर इसने नेटफ्लिक्स की टॉप 10 गैर-अंग्रेजी फिल्मों की सूची में दूसरे नंबर के साथ शुरुआत की। इसके बाद 14 देशों की टॉप 10 सूची में शामिल हुई। इसमें से 5 देशों में 'हक' ने नंबर 1 की जगह हासिल किया जो इसके लिए बड़ी बात है क्योंकि सिनेमाघरों में फिल्म का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था।
'हक' के बारे में
सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्म 'हक', 1985 के शाह बानो मामले से प्रेरित है। फिल्म में इमरान ने वकील के रूप में अब तक का सबसे परेशान करने वाला किरदार निभाया है, जबकि यामी उनकी पत्नी साजिया के किरदार में हैं। निर्माताओं ने फिल्म के जरिए तलाक-ए-बिद्दत का मामला पेश किया है। दिखाया गया है कि कैसे धार्मिक रूढ़िवादिता के खिलाफ एक महिला अपने अधिकारों और गुजारे भत्ते के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती है।