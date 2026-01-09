'हक' का नेटफ्लिक्स पर दबदबा कायम

इमराशन हाशमी की 'हक' ने OTT पर वो कर दिखाया, जो सिनेमाघरों में न कर सकी

लेखन ज्योति सिंह 07:04 pm Jan 09, 202607:04 pm

क्या है खबर?

इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' OTT पर लोगों की पसंदीदा बनी हुई है। सिनेमाघरों में फिल्म नवंबर, 2025 को रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने से चूक गई। इसका नेट कलेक्शन लगभग 20 करोड़ रुपये के आसपास था। 2026 की शुरुआत में 'हक' को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया जिसके बाद से इसने दर्शकों और चर्चा दोनों के जरिए अपनी लोकप्रियता को कायम रखा है। यह 14 देशों में टॉप 10 में शामिल है।