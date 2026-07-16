'आवारापन' को दोबारा सिनेमाघरों में ला रहे निर्माता

सीक्वल से पहले फिल्मी पर्दे पर दोबारा दिखेगा 'आवारापन' का जादू, इस दिन हो रही रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 06:21 pm Jul 16, 202606:21 pm

क्या है खबर?

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' अगले महीने सिनेमाघरों में आ रही है। नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता के साथ मुख्य किरदार में दिशा पाटनी नजर आएंगी। दिलचस्प बात ये है कि सीक्वल की रिलीज से पहले निर्माता सिनेमाघरों में मूल फिल्म, यानी 'आवारापन' को दोबारा ला रहे हैं। साल 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म को मोहित सूरी ने निर्देशित किया था, जो अब दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने जा रही है।