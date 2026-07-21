'आवारापन 2' से इमरान हाशमी का दर्दभरा गाना जारी, अरिजीत सिंह की आवाज बना देगी दीवाना

'ये आवारापन' गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी दमदार आवाज दी है, जो साल की शुरुआत में गायिकी से संन्यास लेने के बाद उनकी बॉलीवुड में वापसी का प्रतीक है।

संगीत अमाल मलिक ने दिया है और बोल रश्मी विराग ने लिखे हैं। ये यकीनन तौर पर आशिकों का एंथम बनने के लिए तैयार है।

फिल्म में शबाना आजमी, सुरेंद्र विक्की, विजयंत कोहली और अतुल कुमार जैसे कलाकार भी शामिल हैं।

ये 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।