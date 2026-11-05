'गनमास्टर G9' का मोशन-पोस्टर आया

इमरान हाशमी की 'गनमास्टर G9' का मोशन-पोस्टर जारी, जेनेलिया संग जमेगी जोड़ी

लेखन ज्योति सिंह 11:56 am Nov 05, 202611:56 am

क्या है खबर?

इमरान हाशमी की फिल्म 'गनमास्टर G9' इस महीने सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है। सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी यह एक्शन-थ्रिलर है, जिसका निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है। इसमें इमरान के साथ जेनेलिया डिसूजा मुख्य किरदार में हैं। फिल्म से अब तक कई गानों को जारी किया जा चुका है और अब निर्माताओं ने नया मोशन-पोस्टर रिलीज किया। इसमें अभिनेता की दमदार झलक के साथ धमाकेदार एक्शन होने का संकेत भी मिलता है।