फिल्म 'G2' से इमरान हाशमी का पहला लुक जारी

फिल्म 'G2' से इमरान हाशमी का पहला लुक जारी, रिलीज तारीख से उठा पर्दा

लेखन ज्योति सिंह 07:09 pm Mar 24, 202607:09 pm

क्या है खबर?

इमरान हाशमी बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ की फिल्मों में भी खूब धमाका कर रहे हैं। पिछले साल उन्हें पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम OG' में देखा गया था जो सफल साबित हुई। अब वह अपनी आगामी फिल्म 'G2' को लेकर चर्चा में हैं जिसमें से उनका पहला लुक 24 मार्च को जारी किया गया है। इसी के साथ फिल्म की रिलीज तारीख से भी पर्दा उठाया गया है। बता दें, 'G2' 2018 में आई 'गुडाचारी' का सीक्वल है।