तेजस्वी प्रकाश पर एल्विश का तीखा तंज- पैसा सही जगह लगाओ, PR पर बर्बाद मत करो

एल्विश शो में तेजस्वी से साथ हुई उस विवादित झड़प का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आपत्तिजनक शब्द कहे थे। वायरल क्लिप में उन्हें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते सुना गया, जिससे गुस्से में आकर तेजस्वी ने तुरंत टोकते हुए कहा, "तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते।"

वीडियो लीक होने से पहले दिए इंटरव्यू का हवाला देते हुए एल्विश बोले, "मैं तुम्हें बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान दूंगा ताकि पैसा सही जगह लगे, इसे PR पर बर्बाद मत करो।"