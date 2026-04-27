एकता कपूर ने 'नागिन 7' पर दिया ऐसा अपडेट, सुनकर टूट जाएगा फैंस का दिल

एकता ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा किया और बताया कि 'नागिन 7' खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा, "मैं 'नागिन' के बारे में कुछ अपडेट देने आई हूं। दोस्तों, मैंने कल वो पोस्ट किया था और मुझे एहसास नहीं था कि हम अचानक शो को खत्म कर रहे हैं, लेकिन हां, चैनल के अनुरोध के कारण हमें अप्रैल में शो खत्म करना था। अब हम इसे मेरे जन्मदिन (7 जून, 2026) पर खत्म कर रहे हैं।"

कारण

30 एपिसोड बनाने की थी योजना

एकता ने बताया कि 'नागिन 7' को पहले कम समय के लिए तैयार किया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा, "नागिन के किसी भी सीज़न की ऐसी योजना नहीं थी। यह सिर्फ 30 एपिसोड का होना था। लेकिन हमने इसे 48 एपिसोड तक बढ़ा दिया और फिर हम अगले साल वापस आएंगे।" उनकी बातों से यही लगता है कि अगले साल 'नागिन' का 8वां सीजन लौटेगा। यह शो कलर्स टीवी और जियोहॉटस्टार पर प्रसाीरित होता है।