क्या 'नागिन 7' खत्म होने जा रहा? एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो पर आया ये अपडेट
क्या है खबर?
एकता कपूर का सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' दिसंबर, 2025 से शुरू हुआ, जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं। शुरुआती दिनों में इसने TRP की दुनिया में बवाल काट दिया और अन्य शो को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर जगह बनाई। हालांकि, अब शो को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलती दिखाई दे रही है। इस बीच खबरें आने लगीं कि IPL 2026 के फिनाले के बाद 'नागिन 7' खत्म हाे जाएगा। आइए जानते हैं ताजा अपडेट।
शो
क्या खत्म हो जाएगा 'नागिन 7'? जानिए क्या है सच
'नागिन 7' से जुड़े सूत्र ने फिल्मबीट को बताया कि शो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। उन्होंने शो बंद होने की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "'नागिन 7', कलर्स चैनल पर 'लाफ्टर शेफ्स 3' के साथ-साथ सबसे लोकप्रिय शो में से एक है।" उन्होंने यह भी कहा कि रोहित शेट्टी का शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' जुलाई, 2026 में 'लाफ्टर शेफ्स 3' की जगह लेगा, लेकिन 'नागिन 7' चलता रहेगा। यह जून, 2026 में खत्म नहीं होगा।
ट्रोलिंग
एकता कपूर ने ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया दी
उधर एकता कपूर ने 'नागिन 7' की ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "हम कुछ भी कर ले... 2 साल हमने नहीं बनाया और इतना प्रेशर आया कि हमें 7वां सीजन बनाना पड़ा। अब बनाते हैं तो उन्हें ऐसा चाहिए...वैसा चाहिए। इतनी स्मार्ट हो गई है आजकल की जनता।" बता दें, सोशल मीडिया पर कई लोग 'नागिन 7' में ज्यादा AI और VFX का इस्तेमाल करने से नाराज हैं। वह शो में कमियां निकालकर इसे ट्रोल कर रहे हैं।