'नागिन 7' पर आया ये अपडेट

क्या 'नागिन 7' खत्म होने जा रहा? एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो पर आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 02:06 pm Apr 06, 202602:06 pm

क्या है खबर?

एकता कपूर का सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' दिसंबर, 2025 से शुरू हुआ, जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं। शुरुआती दिनों में इसने TRP की दुनिया में बवाल काट दिया और अन्य शो को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर जगह बनाई। हालांकि, अब शो को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलती दिखाई दे रही है। इस बीच खबरें आने लगीं कि IPL 2026 के फिनाले के बाद 'नागिन 7' खत्म हाे जाएगा। आइए जानते हैं ताजा अपडेट।