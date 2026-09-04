यूट्यूब पर एकता कपूर का बड़ा दांव

एकता कपूर का बड़ा दांव, यूट्यूब पर खोला 5 नए शो और 200 एपिसोड्स का पिटारा

लेखन नेहा शर्मा 06:39 pm Sep 04, 202606:39 pm

क्या है खबर?

एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स और यूट्यूब इंडिया की MD गुंजन सोनी के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी हुई है। इस महा-डील के तहत यूट्यूब पर बालाजी के 5 नए शो और लगभग 200 एक्सक्लूसिव एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। टीवी और OTT पर सफलता का परचम लहराने के बाद, एकता का ये बड़ा कदम भारत के डिजिटल मनोरंजन बाजार में क्रांति लाने वाला माना जा रहा है। यह पार्टनरशिप दर्शकों को हाई-क्वालिटी ओरिजिनल कंटेंट बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराएगी।