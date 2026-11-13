एकता कपूर ने अपनी नई हॉरर फिल्म का ऐलान किया

एकता कपूर का बड़ा धमाका, साजिद खान के साथ मिलकर नई हॉरर फिल्म का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 12:50 pm Nov 13, 202612:50 pm

क्या है खबर?

एकता कपूर इस साल 'भूत बंगला' और 'द वन' जैसी हॉरर फिल्में लाकर धमाल मचा चुकी हैं। अब उन्हाेंने अपनी एक और हॉरर फिल्म 'हीरो की हॉररिन' का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इसके लिए उन्होंने निर्माता अमर बुटाला और निर्देशक साजिद खान से हाथ मिलाया है। फिल्म का निर्माण जय हो मीडिया वेंचर्स प्रोडक्शन और बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के बैनर तले किया जाएगा। इस परियोजना के जरिए एकता ने एक बार फिर हॉरर शैली में वापसी की है।