फिल्म 'एक दिन' का नया ट्रेलर जारी, प्यार और दर्दनाक मोड़ को दिखाती है कहानी

ट्रेलर

प्यार, सुकून और दर्दनाक मोड़... साई के प्यार में तड़पते दिखे जुनैद

ट्रेलर पुराने दौर के मासूम प्यार की कहानी दिखाता है। जुनैद ने एक ऐसे शर्मीले लड़के का किरदार निभाया है, जो मीरा (पल्लवी) से प्यार करता है, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से झिझकता है। वह एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मीरा को पाना चाहता है। कहानी में प्यार है, सुकून का एहसास और एक दर्दनाक मोड़ भी है, जो दर्शकों को इसे देखने के लिए मजबूर करेगा। फिल्म 1 मई, 2026 को रिलीज हो रही है।