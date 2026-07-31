एड शीरन के फाउंडेशन का आयरलैंड में विस्तार, 50 युवा संगीतकारों को मिला सपनों का मंच; ऐसे बदलेगी जिंदगी
एड शीरन फाउंडेशन 'नॉर्थ साउथ साउंड्स 2026' को फंड कर रहा है, जिसमें बेलफास्ट और कॉर्क से 13 से 17 साल की उम्र के 50 युवा संगीतकार शामिल होंगे।
इन्हें कार्यशालाओं और लाइव संगीत प्रदर्शनों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। उनकी यह यात्रा 'फ्लेड चेओइल ना हएरियन' के साथ संपन्न होगी।
यहां वे बेलफास्ट के सिटी हॉल और ओह ये सेंटर में मंच पर प्रस्तुतियां देंगे, जो 3 अगस्त को होंगी।
एड ने की आयरलैंड की सराहना
बेलफास्ट से गहरा संबंध रखने वाले एड ने कहा कि उनके लिए आयरलैंड एक खास जगह है और हर बच्चे को संगीत सीखने का अवसर मिलना चाहिए।
15 साल की एवरी और 14 साल के मानस जैसे युवा संगीतकारों ने बताया कि मेंटरशिप से उन्हें बहुत लाभ मिला।
एवरी ने कहा कि उन्हें यहां बेहतरीन अनुभव मिले, वहीं मानस ने इस समर्थन को 'बेहद जरूरी' बताया। ओह ये में युवाओं के लिए काम करने वाली चेल्सी एंड्रयूज ने एड के इस सहयोग को ग्रासरूट्स म्यूजिक के लिए 'शानदार' बताया।
इस कार्यक्रम में चेलीन मर्फी जैसे कलाकारों की कार्यशालाएं भी होंगी, जहां सभी आयरिश संगीत की परंपराओं को गहराई से समझ सकेंगे।