एड शीरन के फाउंडेशन का आयरलैंड में विस्तार, 50 युवा संगीतकारों को मिला सपनों का मंच; ऐसे बदलेगी जिंदगी

बेलफास्ट से गहरा संबंध रखने वाले एड ने कहा कि उनके लिए आयरलैंड एक खास जगह है और हर बच्चे को संगीत सीखने का अवसर मिलना चाहिए।

15 साल की एवरी और 14 साल के मानस जैसे युवा संगीतकारों ने बताया कि मेंटरशिप से उन्हें बहुत लाभ मिला।

एवरी ने कहा कि उन्हें यहां बेहतरीन अनुभव मिले, वहीं मानस ने इस समर्थन को 'बेहद जरूरी' बताया। ओह ये में युवाओं के लिए काम करने वाली चेल्सी एंड्रयूज ने एड के इस सहयोग को ग्रासरूट्स म्यूजिक के लिए 'शानदार' बताया।

इस कार्यक्रम में चेलीन मर्फी जैसे कलाकारों की कार्यशालाएं भी होंगी, जहां सभी आयरिश संगीत की परंपराओं को गहराई से समझ सकेंगे।