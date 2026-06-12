ड्वेन जॉनसन ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

क्या 'द स्मैशिंग मशीन' के लिए ऑस्कर में नामांकन न मिलने से खफा हैं ड्वेन जॉनसन?

लेखन ज्योति सिंह 12:45 pm Jun 12, 202612:45 pm

क्या है खबर?

हॉलीवुड अभिनेता ड्वेन जॉनसन ने अपनी स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म 'द स्मैशिंग मशीन' के लिए ऑस्कर में नामांकन न मिलने पर प्रतिक्रिया दी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने फिल्म में अपने अभिनय को नजरअंदाज किए जाने पर निराशा जाहिर की। हालांकि उन्होंने स्वीकारा कि इस अनुभव ने उन्हें भविष्य में ज्यादा चुनौतीपूर्ण और पुरस्कार-योग्य भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरित किया है। बता दें, 'द स्मैशिंग मशीन' पिछले साल रिलीज हुई थी और इसे वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया था।