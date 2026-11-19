'ड्यून: पार्ट 3' के लिए भारत में कब खुलेंगे एडवांस बुकिंग के दरवाजे? हो गया खुलासा
क्या है खबर?
हॉलीवुड फिल्म 'ड्यून: पार्ट 3' इस साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक है। डेनिस विलेन्यूव की निर्देशित इस साइंस-फिक्शन में टिमोथी चालमेट, जेंडाया, रॉबर्ट पैटिनसन, जेसन मोमोआ और रेबेका फर्ग्यूसन जैसे कलाकार हैं। फिल्म भारत में अगले महीने रिलीज हो रही है, जिसके लिए एडवांस बुकिंग के दरवाजे खुलने वाले हैं। बता दें, मार्वल की फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और यह अगले महीने सिनेमाघरों में 'ड्यून: पार्ट 3' से सामना करेगी।
योजना
इस दिन से भारत में एडवांस सेल शुरू होने की चर्चा
पिंकविला के मुताबिक, 'ड्यून: पार्ट 3' की एडवांस बुकिंग सेल भारत में 20 नवंबर से शुरू होने वाली है।
इस बारे में अपडेट देते हुए एक सूत्र ने बताया कि निर्माता इस शुक्रवार से भारत में 'ड्यून: पार्ट 3' की एडवांस सेल शुरू करने की योजना बना रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि टीम इसकी रिलीज से पहले प्रीमियम फॉर्मेट में पेड प्रीव्यू भी आयोजित कर रही है। ये प्रीव्यू सिर्फ चुनी हुई जगहों पर ही आयोजित किए जाएंगे।
उम्मीद
IMAX और प्रीमियम फॉर्मेट को लेकर दर्शकों में उत्साह
'ड्यून फ्रेंचाइजी' ने भारत में, खासकर IMAX और प्रीमियम फॉर्मेट के दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता बनाई है। उम्मीद की जा रही है कि एडवांस सेल खुलने के बाद इसे बेहतरीन प्रतिक्रिया मिलेगी।
फिल्म 18 दिसंबर, 2026 को भारत के सिनेमाघरों में आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि 'एवेंजर्स: डूम्सडे' एक दिन पहले भारत में रिलीज होगी। इसकी एडवांस सेल भी दमदार चल रही है।
ऐसे में लोगों की नजरें 'ड्यून: पार्ट 3' की एडवांस बुकिंग पर होंगी।