पिंकविला के मुताबिक, 'ड्यून: पार्ट 3' की एडवांस बुकिंग सेल भारत में 20 नवंबर से शुरू होने वाली है।

इस बारे में अपडेट देते हुए एक सूत्र ने बताया कि निर्माता इस शुक्रवार से भारत में 'ड्यून: पार्ट 3' की एडवांस सेल शुरू करने की योजना बना रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि टीम इसकी रिलीज से पहले प्रीमियम फॉर्मेट में पेड प्रीव्यू भी आयोजित कर रही है। ये प्रीव्यू सिर्फ चुनी हुई जगहों पर ही आयोजित किए जाएंगे।