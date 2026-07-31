दुलकर सलमान का IFFM मेलबर्न में जलवा, 20 अगस्त को 'आई एम गेम' से मचाएंगे धमाल
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दुलकर सलमान, जो भारतीय सिनेमा के सबसे चहेते सितारों में से एक हैं, 2026 में होने वाले इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) में मुख्य अतिथि बनेंगे।
यह फेस्टिवल 13 से 23 अगस्त तक चलेगा। दुलकर ने कहा कि साथी कलाकारों और उन प्रशंसकों के साथ फिल्मों का जश्न मनाना उनके लिए सम्मान की बात है, जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया है।
दुलकर की फिल्म 'आई एम गेम' 20 अगस्त को होगी रिलीज
IFFM की निदेशक मितु भौमिक लांगे ने दुलकर को 'अपनी पीढ़ी के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक' बताया। उन्होंने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और दुनिया भर में उनकी पहचान की भी तारीफ की।
अगर आप उनके फैन हैं, तो एक और अच्छी खबर है। दरअसल उनकी नई फिल्म 'आई एम गेम' 20 अगस्त को रिलीज होगी।
इस फिल्म में दुलकर डैन जॉन का किरदार निभा रहे हैं, जो स्पोर्ट्स बेटिंग और दिमागी दांव-पेंच में उलझा हुआ है।