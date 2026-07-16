खुशाली कुमार की 'दुल्हनिया ले आएगी' का ट्रेलर जारी, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

'दुल्हनिया ले आएगी' की कहानी बरेली में रहने वाली एक ऐसी लड़की नव्या (खुशाली) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 32 की उम्र में शादी के दबाव से जूझ रही है।

ट्रेलर में दिखाया जाता है कि परिवार की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वह खुद अपना दूल्हा ढ़ढने निकलती है और यहीं से कहानी में खूब सारा ड्रामा, काॅमेडी और अफरा-तफरी का माहौल शुरू होता है।

फिल्म 24 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।