दुआ लीपा ने सैमसंग पर ठोका मुकदमा, दिग्गज टेक कंपनी को 125 करोड़ का कानूनी झटका

अंतरराष्ट्रीय पॉप स्टार दुआ लीपा और टेक दिग्गज सैमसंग के बीच कानूनी जंग छिड़ गई है। दरअसल, दुआ ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है कि सैमसंग ने उनके नाम, छवि और लोकप्रियता का इस्तेमाल अपने विज्ञापनों और प्रचार के लिए उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना किया। इस विवाद ने मनोरंजन और विज्ञापन जगत में कॉपीराइट और सेलेब्रिटी अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आइए पूरा मामला विस्तार से जानें।

मुकदमा दुआ ने सैमसंग पर ठोका 125 करोड़ रुपये का मुकदमा वैरायटी के मुताबिक, दुआ ने कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी जिला न्यायालय में दक्षिण कोरियाई दिग्गज टेक कंपनी सैमसंग पर लगभग 125 करोड़ रुपये का मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि सैमसंग पिछले साल से अपने टीवी पैकेजिंग (डिब्बों) पर ऑस्टिन सिटी लिमिट्स फेस्टिवल में प्रस्तुति देती हुई दुआ की एक तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है। इस बारे में पता चलने पर उन्होंने कंपनी से संपर्क कर उस तस्वीर को हटाने का अनुरोध भी किया था।

फैसला शांति से बात नहीं मानी तो दुआ लीपा ने कोर्ट में घसीटा दुआ ने पहले शांति से बात सुलझाने की कोशिश की थी। उन्होंने सिर्फ अपनी फोटो हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन सैमसंग ने उन्हें गंभीरता से लेने के बजाय उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि दुआ को मजबूरन कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा। अब ये मामला सिर्फ एक फोटो का नहीं, बल्कि 'सम्मान' और 'अधिकारों' की लड़ाई बन गया है। सैमसंग को उनकी बात न मानना अब बहुत महंगा पड़ सकता है।

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आरोप सैमसंग ने दुआ को न तो पैसा दिया और ना ही उनकी अनुमति ली शिकायत के मुताबिक, सैमसंग ने एक बड़े मार्केटिंग अभियान के लिए दुआ के चेहरे का इस्तेमाल उनकी जानकारी के बिना किया। इसके लिए न तो उन्हें कोई पैसा दिया गया और ना ही उनकी राय ली गई। इस विज्ञापन पर दुआ का कोई कंट्रोल नहीं था। शिकायत में ये भी साफ किया गया है कि दुआ ने इस काम के लिए कभी अनुमति नहीं दी थी और अगर उनसे पूछा भी जाता तो वो कभी इसके लिए हां नहीं कहतीं।

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शिकायत सैमसंग पर दुआ लीपा के नाम से मुनाफा कमाने का आरोप मुकदमे में आरोप है कि सैमसंग, दुआ की तस्वीर का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए कर रहा है, जबकि तस्वीर का कॉपीराइट उनके पास है। शिकायत में कहा गया कि लोग दुआ की तस्वीर देखकर सैमसंग के टीवी खरीद रहे हैं। इसके सबूत के तौर पर एक्स के कुछ पोस्ट का हवाला भी दिया गया है। एक यूजर ने लिखा, 'मेरा टीवी खरीदने का इरादा नहीं था, लेकिन बॉक्स पर दुआ की फोटो देख इसे खरीद लिया।'