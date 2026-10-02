'दृश्यम 3' देखने के बाद जनता ने अपनी राय दी

'दृश्यम 3' रिव्यू: क्या तीसरी बार दिल जीत पाया 'सलगांवकर परिवार'? आया जनता का फैसला

लेखन ज्योति सिंह 01:31 pm Oct 02, 202601:31 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की बहुचर्चित फिल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' आखिरकार सिनेमाघरों में आ गई है। 2015 में 'दृश्यम' और 2022 में 'दृश्यम 2' ने दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी। लोगों के इसी भरोसे को देखते हुए निर्देशक अभिषेक पाठक फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी लाए। साथ में, 'सलगांवकर परिवार' और उसकी 11 साल पुरानी कानूनी लड़ाई भी लौटी। फिल्म का पहला शो देखने के बाद दर्शकों ने अपना फैसला सोशल मीडिया पर रखना शुरू कर दिया है। आइए देखें उनकी प्रतिक्रियाएं।