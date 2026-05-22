'दृश्यम 3' ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका

'दृश्यम 3' के आते ही थर्राया बॉक्स ऑफिस, 'पति पत्नी और..' और 'करुप्पू' का बिगड़ा खेल

लेखन ज्योति सिंह 09:56 am May 22, 202609:56 am

क्या है खबर?

मोहनलाल की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। पहले ही दिन फिल्म के आगमन से बॉक्स ऑफिस का पूरा गणित पलट गया और कलेक्शन में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एक तरफ आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने 7वें दिन सबसे कम कारोबार किया। वहीं दूसरी ओर, सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' की कमाई पर भी असर पड़ता दिखा है। आइए जानते हैं इन सभी फिल्मों का कलेक्शन।