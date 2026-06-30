'दृश्यम 3' से 'पुष्पा 3' तक, इन फिल्मों का तीसरा भाग करेगा धमाका
क्या है खबर?
बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों का चलन लंबे समय से जारी है, लेकिन अब कई सुपरहिट फ्रेंचाइजी अपने तीसरे भाग के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। मजबूत कहानी, लोकप्रिय किरदार और पिछली फिल्मों की सफलता ने निर्माताओं का भरोसा और बढ़ाया है। यही वजह है कि इन फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं किन चर्चित फिल्मों का तीसरा भाग जल्द बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाला है।
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'दृश्यम 3', 'स्त्री 3' और 'गदर 3'
'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इससे अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों के दिलों पर राज करेगी। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म 'स्त्री' का तीसरा भाग साल 2027 को रिलीज होगा। 'गदर: एक प्रेम कथा' और 'गदर 2' के सुपरहिट होने के बाद अब निर्माता इसका तीसरा भाग बनाने जा रहे हैं। इसका निर्देशन अनिल शर्मा ही करेंगे। हालांकि, ये कब रिलीज होगी, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है।
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'पुष्पा 3', 'KGF 3' और 'बॉर्डर 3'
सुकुमार की फिल्म 'पुष्पा 3' की साल 2028 में रिलीज होने की संभावना है। इसके जरिए अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी फिर धमाका मचाएगी। 'KGF' और इसके दूसरे भाग को लोगों ने खूब पसंद किया था। वहीं अब इसका तीसरा भाग बनने वाला है। हालांकि, इसकी रिलीज का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। साल 2026 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर 2' की सफलता के बाद अब निर्माता जल्द ही इसका तीसरा भाग बनाने वाले हैं।