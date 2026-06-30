तीसरे भाग के साथ लौट रही हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में

'दृश्यम 3' से 'पुष्पा 3' तक, इन फिल्मों का तीसरा भाग करेगा धमाका

लेखन अंशिका शुक्ला 09:41 am Jun 30, 202609:41 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों का चलन लंबे समय से जारी है, लेकिन अब कई सुपरहिट फ्रेंचाइजी अपने तीसरे भाग के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। मजबूत कहानी, लोकप्रिय किरदार और पिछली फिल्मों की सफलता ने निर्माताओं का भरोसा और बढ़ाया है। यही वजह है कि इन फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं किन चर्चित फिल्मों का तीसरा भाग जल्द बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाला है।