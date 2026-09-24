'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का 5वां सीजन लौट रहा

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 5' के पहले एपिसोड में कौन होंगे मेहमान?

लेखन ज्योति सिंह 10:09 am Sep 24, 202610:09 am

क्या है खबर?

कपिल शर्मा का 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' अपने 5वें सीजन के साथ वापसी के लिए तैयार है। हाल ही में, नेटफ्लिक्स इंडिया पर शो की स्ट्रीमिंग तारीख का ऐलान किया गया था। निर्माताओं ने बताया था कि यह सीजन 'हसी का त्यो-हाहा-हार' थीम पर केंद्रित होगा। उन्होंने बताया था कि 5वां सीजन कॉमेडी, त्योहारों और पारिवारिक मनोरंजन को एक साथ लाएगा। अब शो के पहले एपिसोड में आने वाले मेहमानों के नामों का खुलासा भी हो गया है।