'दृश्यम 3' की स्टार कास्ट की फीस का हुआ खुलासा

अजय देवगन से लेकर तब्बू तक, जानिए 'दृश्यम 3' के लिए किसने ली कितनी रकम

लेखन अंशिका शुक्ला 09:46 am Sep 01, 202609:46 am

क्या है खबर?

'दृश्यम 3' साल 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में कई जाने-माने सितारे अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। ऐसे में रिलीज से पहले फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ी हुई है। आइए जानते हैं 'दृश्यम 3' के कलाकारों की फीस के बारे में।