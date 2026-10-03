'दृश्यम 3': रिलीज के पहले ही दिन अजय देवगन ने बनाया करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
क्या है खबर?
अजय देवगन की सस्पेंस-थ्रिलर 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ शुरुआत की है। ये फिल्म अजय के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। विजय सालगांवकर के किरदार में लौटे अजय देवगन ने 'सिंघम अगेन' जैसी बड़ी फिल्मों को पछाड़ते हुए पहले ही दिन इतिहास रच दिया है और इसी के साथ उन्होंने रणबीर कपूर की 'एनिमल' समेत कई बड़ी फिल्मों को पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी है।
कमाई
पहले ही दिन कमाई 66.75 करोड़ के पार
अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई।
फिल्म की जबरदस्त दीवानगी के चलते पहले ही दिन इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी।
समीक्षकों और दर्शकों से मिले शानदार रिव्यू के बीच सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'दृश्यम 3' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत करते हुए पहले दिन 66.75 करोड़ रुपये की रिकॉर्डतोड़ कमाई दर्ज की है।
रिकॉर्ड
बॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी ओपनर बनी 'दृश्यम 3'
अजय की इस थ्रिलर फिल्म ने 'स्त्री 2' (64.8 करोड़), 'एनिमल' (63.8 करोड़), 'पठान' (57 करोड़) और 'वॉर' (53.35 करोड़) जैसी मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं।
ये 'धुरंधर 2' (145 करोड़), 'आदिपुरुष' (86.75 करोड़) और 'जवान' (75 करोड़) के बाद बॉलीवुड इतिहास की चौथी सबसे बड़ी ओपनर बनकर उभरी है, जिसने अजय देवगन के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।
ये अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है।
फिल्म
'दृश्यम 3' की कहानी और कलाकार
'दृश्यम 3' की कहानी और कलाकार 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' में अजय एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में दर्शकों का दिल जीतते नजर आ रहे हैं।
फिल्म की कहानी पिछली घटनाओं के बाद विजय और उसके परिवार के सामने आई नई मुश्किलों पर आधारित है। इस बार एक नई मर्डर मिस्ट्री और पुलिस जांच कहानी को आगे बढ़ाती है।
फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, जयदीप अहलावत, रजत कपूर और प्रकाश राज भी अहम भूमिकाओं में हैं।