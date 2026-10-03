'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा

'दृश्यम 3': रिलीज के पहले ही दिन अजय देवगन ने बनाया करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

लेखन नेहा शर्मा 12:11 pm Oct 03, 202612:11 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की सस्पेंस-थ्रिलर 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ शुरुआत की है। ये फिल्म अजय के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। विजय सालगांवकर के किरदार में लौटे अजय देवगन ने 'सिंघम अगेन' जैसी बड़ी फिल्मों को पछाड़ते हुए पहले ही दिन इतिहास रच दिया है और इसी के साथ उन्होंने रणबीर कपूर की 'एनिमल' समेत कई बड़ी फिल्मों को पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी है।